Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente cubierto. A lo largo del día no se prevé probabilidad de precipitaciones, por lo que la jornada se mantendrá estable y sin lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 18° y la máxima llegará a 34°, con un descenso leve hacia la noche.

Durante la mañana el cielo se presentó parcialmente nublado, con viento débil del norte entre 7 y 12 km/h, sin presencia de ráfagas.

Hacia la tarde las condiciones se mantendrán estables, aunque con un aumento de la nubosidad que dejó el cielo mayormente nublado. Ya entrada la noche se espera nuevamente un cielo parcialmente cubierto. Sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

El domingo tendrá una mínima de 23° y una máxima de 34°. Se espera cielo variando mayormente nublado.

Luego, el lunes la mínima será de 20° y la máxima de 22°, con probabilidad de precipitaciones que oscilará entre 10 y 40% durante todo el día.

Finalmente, el martes presentará una mínima de 19° y una máxima de 22°. El viento se mantendrá con ráfagas que podrían llegar a 42–50 km/h.