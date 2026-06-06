Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina durante las primeras horas, para luego presentar un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco, con condiciones variables pero sin fenómenos significativos de impacto.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12° y la máxima alcanzará los 21°. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, sin indicios de lluvias importantes.

El viento se mantendrá entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 12 km/h durante la mañana, la tarde y la noche, con ráfagas que podrían variar en forma puntual. La dirección predominante será variable.

Durante la tarde, el cielo alternará momentos de nubosidad con algunas aperturas de sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente seguirá siendo fresco.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará inestable en distintos momentos del día, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

Luego, el lunes se mantendrá con condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y una leve tendencia a la mejora. La temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 19°.

Finalmente, el martes continuará el buen tiempo en general, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado. Las temperaturas irán de una mínima de 13° a una máxima de 19°.