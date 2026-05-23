Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina en las primeras horas y luego presentará un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco, con condiciones estables y sin fenómenos significativos.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 5° y la máxima alcanzará los 15°. Sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

El viento soplará entre leve y moderado, con intensidades de 8 a 20 km/h, con variaciones a lo largo del día. La circulación se mantendrá variable, con predominio del sector noreste.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de mayor apertura solar, lo que generará una sensación térmica algo más agradable, aunque el ambiente seguirá fresco.

Ambiente fresco en las primeras horas, con leve mejora térmica hacia la tarde.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con cielo mayormente nublado, con mínima de 9° y máxima de 14°, sin probabilidades de precipitaciones.

El lunes continuará estable, concielo parcialmente nublado, mínima de 10° y máxima de 15°, sin lluvias.

Finalmente, el martes se mantendrá el buen tiempo en general, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 15°, y sin precipitaciones.