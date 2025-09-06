Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo despejado y condiciones estables. Durante las primeras horas se registraron bancos de niebla y neblina en zonas rurales, reduciendo la visibilidad en algunos tramos de ruta, aunque tenderán a disiparse hacia media mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mínima fue de 4° y la máxima alcanzará los 16°, marcando una jornada fresca y con amplitud térmica acotada. El viento se mantendrá leve del sector este/sureste, rotando gradualmente hacia el este/noreste en el transcurso del día.

En cuanto al comportamiento del clima, se prevé un ambiente estable durante toda la jornada, con cielos mayormente despejados y solo una leve nubosidad pasajera en horas de la tarde. La visibilidad mejorará en forma progresiva y no se esperan precipitaciones.

No rige ningún tipo de alerta meteorológica para Santa Fe y alrededores.

Pronóstico extendido

El domingo continuará mayormente despejado, con algo de nubosidad hacia la tarde o la noche. La mínima será de 6° y la máxima de 19°.

Luego, el lunes tendrá nubosidad en las primeras horas y tendencia a despejarse durante el día. Las condiciones se mantendrán estables, con mínima de 9° y máxima de 20°.

Finalmente, el martes 9 de septiembre se presentará con cielo despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. La mínima será de 8° y la máxima trepará a 23°.