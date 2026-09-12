Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 15°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana y la tarde habrá entre 10 y 40% de probabilidades de precipitaciones, mientras que hacia la noche las chances de lluvia serán muy bajas.

Cortes de luz para este sábado en Santa Fe

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la madrugada se registraron alrededor de 9°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 15°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 11°.

Pronóstico extendido

El domingo 13 continuará el descenso de las temperaturas. La mínima será de 7° y la máxima de 13°. No se esperan lluvias durante la jornada.

Para el lunes 14, se espera una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 8° y una máxima de 18°. El día se presentará sin precipitaciones.

Finalmente, el martes 15 presentará un nuevo ascenso térmico. La temperatura oscilará entre 9° y 20° y no se prevén lluvias.