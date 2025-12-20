Este sábado, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto y condiciones inestables. La probabilidad de precipitaciones será elevada durante gran parte del día, especialmente por la mañana y la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se moverá entre los 25° de mínima y los 27° de máxima, con viento leve a moderado del sector predominante, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. No se esperan ráfagas intensas.

Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto, con chances de lluvia que oscilarán entre el 70 y el 100%. Hacia la tarde, si bien la nubosidad seguirá presente, la probabilidad de precipitaciones descenderá levemente. Por la noche, el cielo continuará mayormente nublado y el ambiente se mantendrá templado.

Pronóstico extendido

El domingo la mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 31°. A lo largo del día el cielo variará entre parcialmente y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la mañana y la noche.

Luego, el lunes presentará una mínima de 21° y una máxima de 29°. El cielo se mostrará parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana y sin lluvias hacia la tarde y la noche.

Finalmente, el martes se espera un ascenso de temperatura. La mínima será de 21° y la máxima llegará a los 32°. El cielo variará entre parcialmente y mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.