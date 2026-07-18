Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con condiciones inestables y cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones que irá en aumento hacia la tarde. Será un día con ambiente templado y condiciones variables, con posibilidad de lluvias y algunas ráfagas de viento durante la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 17° y la máxima alcanzará los 25°. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante la mañana, aumentará a entre 10 y 40% hacia el mediodía y alcanzará entre 40 y 70% durante la tarde.

El viento se mantendrá de intensidad variable, con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la mañana, de 13 a 22 km/h hacia el mediodía y de 23 a 31 km/h durante la tarde. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado con probabilidad de lluvias, mientras la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada.

Pronóstico extendido

El domingo se presentará con condiciones inestables durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones de entre 40 y 70%, mejorando hacia la tarde con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 20°.

Luego, el lunes se mantendrá el tiempo estable, con baja probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 19°.

Finalmente, el martes continuará el tiempo estable en la región, sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas irán de una mínima de 11° a una máxima de 15°.