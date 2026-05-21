El delincuente se hizo pasar por un cliente antes de atacar a la trabajadora. Además de sacar el efectivo de la caja, se llevó una campera del local y la cartera y el celular de la joven.

El hecho ocurrió este martes a las 17:40 en un local ubicado sobre la calle 8 entre 49 y 50, y todo quedó registrado por la cámara de seguridad del local. Tras el crimen, la tienda Nairb Acalam difundió el video en su cuenta de Instagram (@nairbacalam) para alertar a la comunidad. “Difundir para prevenir un robo en otro lado. Ya realizamos la denuncia correspondiente. Que estas situaciones no vuelvan a pasar”, detallaron en la descripción de la publicación.

En declaraciones, Brian, el dueño del local, contó que el asaltante se hizo pasar por cliente. Como se observa en las imágenes, entró vestido con campera y gorro de lana, con el rostro descubierto. Solo había una clienta que salió sin sospechar que el hombre había entrado con malas intenciones.

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En cuestión de segundos, el ladrón se acercó al mostrador y acorraló a la trabajadora, Justina, de 24 años. Bajo amenaza, le exigió la recaudación del día: “Sacá toda la recaudación o te mato”, le advirtió, según se escucha en la grabación.

Además de sacar el dinero de la caja, el delincuente también le robó el celular y la cartera a la joven. Antes de escapar, la trabajadora logró esconderse en un altillo mientras el ladrón concretaba el robo.

En total, se llevó $80.000 en efectivo y una campera estimada en alrededor de $90.000.

Desde el comercio difundieron las imágenes del asalto con el objetivo de identificar al responsable. “Estamos sobre una calle principal y a eso se le suma que siempre hay policías caminando, pero justo en ese momento no había nadie”, lamentó Brian.

Después del ataque, la víctima decidió ir a la comisaría ubicada en la 53 entre 9 y 10 para denunciar. Luego, las autoridades le pidieron a Brian que se presentara para ampliar la testimonial.

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Este miércoles, la tienda abrió con normalidad con otra trabajadora. En tanto, Brian remarcó que la víctima “tuvo un momento muy angustiante” y ahora “está descansando”. “Puede volver cuando lo considere correspondiente”, remarcó el empleador.

Hasta el momento, el delincuente no ha sido detenido y la investigación sigue en marcha. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras evidencias para intentar dar con el sospechoso.