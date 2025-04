La situación de Morena Rial continúa siendo crítica, y en las últimas horas, la Justicia logró acceder al celular de la hija de Jorge Rial. En el dispositivo, se encontraron conversaciones que podrían vincularla con otros robos de los que habría sido partícipe.

El periodista Martín Candalaft reveló que en uno de los intercambios, Morena habría ofrecido usar la camioneta de su padre para llevar a cabo un robo. "En una charla, ella confiesa que utiliza a su bebé como coartada para evitar ser detenida", agregó Candalaft.

Según el periodista, si las investigaciones confirman la participación de Morena en otros delitos, podría ser detenida en el corto plazo.

Algunos de los mensajes encontrados en el celular de Morena Rial incluyen frases que sugieren su involucramiento en actividades ilícitas. En uno de los mensajes, se puede leer: "¿Y hay algo seguro? No para andar dando vueltas. Si hay algo, pido el auto de mi papá y lo hacemos, y le tiro una moneda a mi hermana y a la mier... Porque no puedo exponer la camioneta de mi papá para dar vueltas".

En otro mensaje, Morena escribe: "Pero no puedo estar esperando afuera con la camioneta de mi papá. Ni en pedo. Me van a matar, bolu... Bebé, escuchá, se me rompió el celu. Hay un relaburo, reee, para el miércoles hasta las 20:20, pero en Tucumán es".

La investigación continúa y podría derivar en consecuencias legales para la hija de Jorge Rial.