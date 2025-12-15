Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la provincia de Salta tras un operativo llevado adelante por la Policía Federal Argentina en el marco del Servicio Plan Güemes. El procedimiento culminó con la detención de dos personas oriundas de la ciudad de Orán y el secuestro de una carga de cocaína de gran magnitud.

Operativo

El procedimiento se desarrolló este sábado en el acceso norte a la localidad de Hipólito Yrigoyen, sobre la Ruta Nacional N° 50. Todo comenzó cuando el conductor de un automóvil de color gris oscuro realizó una frenada repentina a pocos metros de un control vehicular de rutina. Esa maniobra llamó la atención de los efectivos y activó el protocolo de intervención.

Ante la conducta sospechosa, el vehículo fue seguido y controlado, dando inicio a una investigación que apunta a desarticular una estructura delictiva de alcance internacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

Inspección

Al aproximarse al rodado, los agentes detectaron el marcado nerviosismo del conductor, quien intentó justificar su traslado asegurando que transportaba únicamente hojas de coca en el baúl. Sin embargo, la situación generó dudas entre los uniformados, quienes solicitaron autorización judicial para revisar el automóvil.

Con aval de la Fiscalía y en presencia de testigos, se realizó la inspección del vehículo. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron varios bultos cubiertos con lonas negras. Al abrirlos, descubrieron paquetes rectangulares prolijamente envueltos con cinta adhesiva amarilla, lo que dejó sin sustento la versión inicial del sospechoso.

Doble fondo y secuestro de la droga

La droga estaba escondida en un doble fondo ubicado en la parte trasera del automóvil, una modalidad habitual utilizada para el transporte ilegal de estupefacientes. El cargamento fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Orán, donde se efectuó el pesaje oficial.

El resultado confirmó la magnitud del operativo: un total de 200 kilos de cocaína de alta pureza, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en millones de dólares, dependiendo del destino final.

La causa quedó a cargo de la fiscal María del Carmen Núñez, quien ordenó el secuestro del vehículo y del estupefaciente para la realización de peritajes, además de disponer nuevas medidas investigativas. El objetivo central es determinar el origen de la droga, que se presume proveniente de Bolivia, y establecer cuál era su destino final.

Las autoridades sostienen que Salta operaba como una provincia de paso hacia grandes centros urbanos del país o incluso hacia mercados internacionales, lo que refuerza la hipótesis de una organización narco criminal altamente estructurada detrás del envío.

Los dos detenidos fueron trasladados para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para esclarecer la totalidad de la red involucrada y sus posibles vínculos con el narcotráfico transnacional.