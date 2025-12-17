Tres miembros de una organización narco que operaba en el norte del país recibieron condenas de hasta siete años de prisión por transportar y comercializar cocaína y marihuana. Sin embargo, la atención está puesta en los dos jefes de la banda: Martina Oliva, modelo de 23 años y ex Miss Orán, y su novio Gustavo Tolaba, de 29. La pareja será juzgada en febrero de 2026.

La investigación reveló que Oliva y Tolaba organizaron 31 viajes en apenas cuatro meses para mover droga desde la frontera con Bolivia hasta Salta y Jujuy.

La banda usaba una Toyota Hilux y un Citroën C3, tomaba rutas alternativas y hasta se desviaba del trayecto varias horas para evitar los controles policiales.

Puede interesarte

Persecución a toda velocidad y caída de la banda

El caso salió a la luz el 5 de febrero, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a tres personas tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora en Salta. Los oficiales incautaron 15 kilos de marihuana y descubrieron la logística de la banda.

Cuando la PSA interceptó la camioneta de Tolaba, él viajaba junto a Oliva y Ángela Cuenca. A unos 500 metros, los seguían Benjamín Michel Delgado, Roberto Carlos Leiton y Juan Alberto Romero. Al ver el operativo, estos últimos giraron en “U” y escaparon por la ruta 9/34, arrojando paquetes de droga por las ventanillas.

La fuga terminó en una casa de Jujuy, donde abandonaron el auto y la Policía detuvo a Romero. Leiton fue capturado dos semanas después en Orán, mientras que Delgado cayó en octubre tras un accidente en la ruta 50.

Burgos fue arrestado el mismo día del operativo, en una casa donde la banda iba a entregar la droga. Allí, la Policía encontró un bolso con seis millones de pesos destinados al pago del cargamento.

Puede interesarte

Cómo operaba la banda narco liderada por la ex Miss Orán

La investigación, que duró cerca de tres meses, permitió reconstruir el funcionamiento de la banda. El grupo se movía en convoy: un “coche puntero” abría camino y otro vehículo llevaba la droga.

Oliva y Cuenca coordinaban los viajes y usaban “coches punteros” para evitar controles: un auto adelante y otro detrás, a pocos metros.

(Foto: Gentilezas).

Pero la “narcomodelo” no solo acompañaba a Tolaba en los viajes, sino que también tenía un rol clave en la logística y las finanzas, manejando pagos y transferencias millonarias.

Por su parte, Cuenca, pareja de Delgado, era clave en la comunicación entre los autos. Leiton y Romero se turnaban como choferes y hacían de nexo con los proveedores.

De acuerdo con las pruebas reunidas en la causa, a cargo del fiscal Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, Tolaba era el encargado de negociar la droga con proveedores en la frontera de Aguas Blancas.

Así, entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025, la organización realizó al menos 31 viajes con cargamentos de marihuana, la mayoría con destino a la casa de Burgos, quien esperaba con el dinero para cerrar las operaciones.

La ex Miss Orán tiene 23 años. (Foto: Facebook/ Informatesalta).

Las condenas y el futuro juicio a los líderes

En septiembre, Romero recibió 6 años de cárcel por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad. Cuenca recibió la misma pena, pero cumplirá arresto domiciliario por tener tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.

Burgos fue condenado a 5 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, le decomisaron los seis millones de pesos incautados en el operativo.

El mismo tribunal sentenció a Leiton a 4 años de cárcel por transporte agravado y resistencia a la autoridad. En noviembre, Delgado recibió 7 años por los mismos delitos.

Tolaba y Oliva, los líderes de la banda, decidieron ir a juicio oral y público, que se realizará en febrero de 2026 ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.