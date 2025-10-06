Las autoridades investigan si el tanque era artesanal y eso provocó el incidente.

Un auto explotó mientras cargaba gas en una estación de servicio al sur de Cochabamba, en Salta. Tres personas resultaron heridas y el auto quedó casi destruido.

La onda expansiva fue tan fuerte que alcanzó a otros dos autos que estaban en la playa de carga, en el surtidor Huayna Kápaj II. Los testigos describieron escenas de pánico y corridas mientras el personal de emergencia llegaba al lugar para asistir a los heridos.

Los primeros reportes locales indicaron que el tanque del auto que explotó no cumplía con las normas de seguridad y podría haber sido de fabricación artesanal. Sin embargo, esas versiones están bajo investigación.

Este tipo de incidentes no es inusual en la ciudad y provocó una gran preocupación entre los vecinos, informó Qué Pasa Salta.

Las imágenes del auto destruido en la estación de servicio se viralizaron y reavivaron el debate sobre la seguridad en la carga de gas natural.

El personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y evaluar los daños materiales.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al cargar gas y verificar que los tanques de los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes para evitar este tipo de accidentes que podrían terminar en tragedia.