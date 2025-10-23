Dos hombres fueron encontrados sin vida este miércoles en una vivienda ubicada al norte de la provincia de Salta, lo que despertó una investigación para determinar qué había sucedido. Mientras que las autoridades trabajan para esclarecer la escena, las primeras hipótesis señalaron que podría haberse tratado de un homicidio seguido de suicidio en medio de una discusión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, y lo que pudieron reconstruir a través de la escena, los involucrados, ambos adultos de aproximadamente 60 años, estaban reunidos en una vivienda de El Escondido, un asentamiento rural al que se accede mediante la ruta nacional 86.

Según consignó El Tribuno, se trataba de dos personas pertenecientes a las comunidades de Tonono —a 35 kilómetros al este de Tartagal— y Pacará. Todo habría sucedido en el marco de una discusión mientras bebían alcohol.

En ese momento, fue que uno de los presentes tomó un arma de fuego y le disparó a su compañero, provocándole la muerte en el acto. Minutos después, el agresor, utilizando la misma arma de fuego, se quitó la vida. La información fue corroborada por las autoridades policiales, que catalogaron la secuencia como “homicidio seguido de suicidio”.

El episodio tuvo lugar en un área ubicada a unos 60 kilómetros de Tartagal, en donde las viviendas se encuentran esparcidas. Al recibir el alerta, un grupo de agentes policiales se dirigió al lugar y comenzó con las tareas periciales. La Policía mantuvo la zona bajo resguardo y avanzó con la identificación de ambos fallecidos, aunque esa información se mantiene bajo resguardo.