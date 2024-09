Sebastián Álvarez ha logrado un hito sin precedentes al combinar tres disciplinas “en una secuencia”: salto en caída libre, paracaidismo con swooping y surf. El escenario elegido para esta histórica hazaña fue la piscina de olas más grande del mundo, en Surf Abu Dhabi, donde Álvarez demostró un control y precisión inigualables.

La hazaña comenzó cuando Álvarez se lanzó desde un helicóptero Bell a una altura de 3.657 metros sobre la isla de Hudayriyat. Equipado con una tabla de surf modificada, descendió realizando un “sky-surf”, maniobrando con su paracaídas a gran velocidad para alinearse con una ola artificial de 2,3 metros, que se produce con la tecnología de la piscina de Kelly Slater. Al llegar a la altura adecuada, cortó su paracaídas para aterrizar suavemente sobre la ola y surfearla con la destreza de un profesional.

El proyecto, que llevó más de dos años de planificación y entrenamiento, combinó el salto en caída libre con técnicas avanzadas de swooping, donde el paracaidista induce velocidad mediante maniobras que permiten un vuelo horizontal cercano a la superficie. Esta compleja maniobra fue posible gracias a la tecnología de Surf Abu Dhabi, que proporciona olas constantes y precisas, algo que las olas naturales no pueden ofrecer.

Inspirado por la forma en que las aves, como los pelícanos, vuelan sobre el océano, Álvarez imaginó desde niño cómo sería replicar ese movimiento en una experiencia humana. “Siempre soñé con volar sobre las olas como los pelícanos. Hoy, gracias a la tecnología de Surf Abu Dhabi, lo logré”, expresó.

Puede interesarte

¿Qué piensan del miedo los surfistas profesionales?

Una vez más, la combinación de disciplinas y la innovación tecnológica muestran que pueden llevar el deporte a nuevas fronteras. Álvarez, con su espíritu aventurero, continúa superando límites, inspirando a otros a soñar en grande.

Sigue el Instagram de As Acción y el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.