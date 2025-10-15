Un nene de 8 años fue asesinado durante la madrugada del martes en Rawson, San Juan, tras un tiroteo originado por un enfrentamiento entre diferentes familias. Emir Barboza recibió un disparo en el tórax y llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía al medio local Tiempo de San Juan, el conflicto se originó horas antes del tiroteo, cuando una pelea entre menores involucró a tres familias: los Limolle, los Carrizo y, posteriormente, los Barboza.

La disputa escaló rápidamente, sumando a adultos de los grupos familiares y derivando en una balacera en las inmediaciones de la Manzana 16. En ese contexto, Emir Barboza, quien no participaba del altercado, fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga por un joven de la misma familia, pero llegó al establecimiento de la ciudad de Rivadavia sin signos vitales.

El despliegue policial fue inmediato. Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi, realizaron un operativo en la zona.

La intervención policial permitió la rápida localización de los presuntos implicados, ya que minutos antes del tiroteo se había realizado una llamada al 911 alertando sobre el inicio de la pelea.

Las autoridades informaron que fueron detenidas siete personas, entre ellas un menor de edad. Los aprehendidos fueron identificados como A. J. B., D. E. C., G. J. D. S., H. A. C., C. D. G., J. J. C. y el menor.

En un primer momento, se secuestró un revólver calibre .22, y durante un rastrillaje realizado en la mañana del martes se halló otra arma de fuego. Ambas serán sometidas a peritajes para determinar si fueron utilizadas en la gresca y, en particular, cuál de ellas provocó la muerte de Emir Barboza.

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron vainas servidas de pistolas 9 mm y 22 mm, así como balas completas que, al parecer, los involucrados intentaron descartar.

Hasta el momento, desde la Justicia no confirmó oficialmente la identidad del autor del disparo mortal, aunque en el entorno familiar de la víctima aseguran tenerlo identificado.

La reacción de la familia del nene asesinado no se hizo esperar. Rosa, madre del niño, expresó su dolor y enojo a través de redes sociales, dirigiéndose a quienes opinaron sin conocer los hechos: “Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos... dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo”, publicó la mujer.

El clima de tensión se intensificó cuando otros familiares de la víctima señalaron públicamente al presunto responsable del crimen. Uno de ellos escribió en redes sociales: “Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios, hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, malparido. Era un niño, toda una vida por delante”.

Hasta el momento, la investigación continúa y las autoridades mantienen bajo custodia a los detenidos, mientras se aguardan los resultados de las pericias balísticas para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.