El niño llevaba muerto varias horas cuando la policía llegó al domicilio, luego de un pedido de auxilio recibido por la Central de Emergencias 911. La mujer tenía el cadáver de su hijo en brazos.

Un escalofriante suceso sacudió este miércoles la ciudad de San Justo, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre, donde un niño perdió la vida en circunstancias que se están investigando.

Eran aproximadamente a las 14 cuando un hombre llamó a la Central de Emergencias 911 para alertar sobre un hecho ocurrido momentos antes en un domicilio de calle Sylvestre Begnis al 1400, entre Pedro Millan y Sin Calle - cortada 27.

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El denunciante aseguraba que una mujer había matado por asfixia a su hijo de seis años.

Rápidamente, una patrulla policial se dirigió hasta el lugar y cuando arribaron los uniformados se toparon con un cuadro estremecedor.

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Peritajes

La víctima había fallecido varias horas atrás según determinó el médico policial que realizó el examen en el lugar. Esto sería corroborado luego de la autopsia, aunque este detalle coincidiría con lo relatado por algunos vecinos que escucharon gritos durante la noche.

El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que encomendó las medidas de rigor a peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones.

La fiscal a cargo es la doctora Daniela Montegrosso, quien habría ordenado la detención de la joven mujer.