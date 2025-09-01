Un hombre de 64 años denunció que el pasado sábado entraron a robar en su casa ubicada en 9 de Julio al 1500, en la vecina ciudad de San Lorenzo. Delincuentes forzaron una reja y sustrajeron un revólver calibre 22 corto y 38 mil dólares.

De acuerdo al relato de la víctima, los ladrones aprovecharon que había salido a cenar. Al regresar, notó que estaba todo revuelto en el interior de su propiedad. Faltaban también alhajas de oro y plata y un celular.

No fue el único escruche del fin de semana. En una fábrica de alimentos para mascotas situada en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Alvear, violentaron una puerta y robaron computadoras y otros dispositivos electrónicos.

También ingresaron en la casa de un ex jefe policial que vive en inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100. Los delincuentes se alzaron con una computadora y una pistola calibre .40.