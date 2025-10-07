Guillermo Olguín merendaba en una cafetería de San Telmo cuando tres delincuentes le sacaron el instrumento por debajo de una mesa. “Es mi medio de vida, lo compré con muchísimo esfuerzo”, dijo.

Un músico denunció que le robaron un costoso violín en una cafetería del barrio porteño de San Telmo y pide ayuda para poder recuperarlo.

Guillermo Olguín fue a merendar este domingo por la tarde a un reconocido café de San Telmo junto al hijo de su pareja, cuando sufrió el robo.

El impactante hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y así se pudo comprobar que las tres personas que estaban sentadas atrás del músico lo robaron.

Uno de los sospechosos tomó el violín que estaba en el piso —debajo de la mesa donde estaba sentada la víctima— y se lo pasó a las otras dos personas que estaban del otro lado de la mesa.

🚨 DENUNCIA QUE LE ROBARON UN VIOLÍN EN UN BAR Y PIDE AYUDA PARA RECUPERARLO

Tras pasarse el violín de un lado al otro, quien lo tomó en un primer momento se levantó y fingió ir al baño para poder pasar desapercibido. Los otros dos delincuentes escaparon con total tranquilidad, a espaldas de Olguín, como si el violín fuera suyo.

El musico se dio cuenta varios minutos más tarde de lo que había ocurrido, cuando se iba. “Estábamos a media cuadra de donde estaba tocando mi novia, la realidad es que no me di cuenta en el momento”, explicó.

Una vez que realizó la denuncia y pudo conseguir las cámaras de seguridad, la víctima comenzó la recorrida en las casas de música para ver si los delincuentes ya habían vendido el instrumento.

“Estoy haciendo impresiones y llevando a los lugares. La verdad es que es mi medio de vida, es un instrumento muy valioso que me costó mucho esfuerzo conseguirlo", explicó.

Guillermo Olguín es violinista desde hace más de 30 años y trabaja en diferentes orquestas de todo el país desde hace más de 20. Se desempeñó en la Orquesta Sifónica de Mar del Plata, Orquesta sinfónica de Salta, sinfónica Nacional, Orquesta Juan de Dios Filiberto y Orquesta Filarmónica del Teatro Colón.

Actualmente trabaja en la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Además, es docente de violín y viola en la Universidad Nacional de las Artes.

Se trata de un instrumento hecho por un autor italiano que tiene una antigüedad de más de 100 años y está acompañado de tres arcos de autor. Estaba adentro de un estuche negro, rígido y rectangular, que tenía una pulsera colgada.

Guillermo contó que no tenía asegurado el instrumento porque “los seguros que realmente funcionan son los internacionales, que son carísimos”.

En ese sentido, agregó: “Soy docente de música y laburante, no llegamos a cubrir esos valores como para asegurar el instrumento”.