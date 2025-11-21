La víctima tenía 26 años y murió tras una pelea callejera. El sospechoso, Ángel David Cabero, es hermano de Jorge Cabero, sentenciado en 2023.

La ciudad de Pico Truncado, en Santa Cruz, quedó sacudida por un crimen brutal. En la noche del martes, una pelea callejera terminó con la vida de Roberto Eduardo Buissen, de 26 años, quien murió tras recibir tres puñaladas en el pecho. Por el asesinato, la policía detuvo a Ángel David Cabero, de 27, hermano de un joven condenado por homicidio en 2023.

El episodio ocurrió cerca de las 23:30, en la intersección de Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen. El Centro de Monitoreo alertó a la Comisaría Primera sobre una violenta pelea en la calle.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Buissen gravemente herido y a su alrededor, familiares y testigos señalaban al presunto agresor, que intentaba escapar caminando.

Mientras la ambulancia trasladaba a la víctima al Hospital Distrital, los policías demoraron a un sospechoso. Minutos después, los médicos confirmaron la muerte de Buissen por las heridas cortantes.

Según fuentes policiales, la discusión entre los dos hombres se desató cuando ambos estaban alcoholizados. Testigos aseguraron que Buissen le reclamó a Cabero el robo de un televisor a su madre, lo que habría desencadenado la pelea y la posterior agresión fatal.

La División de Investigaciones (DDI) y el Gabinete Criminalístico realizaron las pericias en el lugar: secuestraron un arma blanca, recolectaron manchas de sangre y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

También incautaron la ropa del detenido y le practicaron una inspección corporal, siguiendo las órdenes del juez Leonardo Cimini, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Pico Truncado.