Nahuel Franco Marcial, de 18 años, fue baleado en la cabeza el fin de semana en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. En las últimas horas, su salud se agravó. De acuerdo con el último parte médico, le diagnosticaron muerte cerebral y continuará internado en terapia intensiva.

El ataque ocurrió el domingo pasado alrededor de las 21:30 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre varios disparos registrados en la intersección de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval. Al arribar al sitio, los agentes de la Comisaría Tercera fueron interceptados por una mujer que les informó que un joven había sido herido de bala.

En ese momento, los efectivos hallaron a Marcial tendido en el suelo con una lesión en la cabeza. Desde ese momento, se concretó su traslado hacia el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, en donde confirmaron que su estado de salud era crítico.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, la muerte cerebral se confirmó este martes por la tarde, luego de que el personal médico explicara que fue consecuencia de la herida perforante de arma de fuego que presentaba, con orificio de salida. Asimismo, informaron que el joven continuará en terapia intensiva.

La noticia generó conmoción en la familia y allegados del joven, quienes organizaron una manifestación en el Monumento al Obrero Petrolero, que localmente es conocido como ‘El Gorosito’. Fue allí que varios conocidos de la víctima se agruparon y portaron carteles con la frase: “Justicia por Nahuel”. La movilización tuvo que ser custodiada por la Policía local, debido a que hubo manifestantes que hicieron la recorrida en motos.

La investigación policial señalaría como presunto autor del ataque a T. P., un joven de edad similar a la víctima e hijo de Omar Pratt, un dirigente conocido del ámbito gremial local. En las últimas horas, se confirmó que el sospechoso se entregó a las autoridades y quedó detenido.

En paralelo, la Policía continúa con la búsqueda de un cómplice que aún se encuentra prófugo. No obstante, no señalaron si esta persona ya habría sido identificada. Por el momento, las fuerzas de seguridad intentan establecer el grado de participación de ambos en el hecho.

Previo a que su hijo se entregara, Pratt realizó un descargo público a través de sus redes sociales, donde calificó la situación como “lamentable” y expresó su deseo de que Marcial “se recupere pronto y Dios haga un milagro en su vida”. Además, negó la implicación de su hijo en el ataque.

“Sé que no es el momento, pero no puedo permitir que a mi hijo lo traten de asesino cuando él podría estar en esa situación”, remarcó el dirigente sindical, para luego agregar que “los que se le pusieron al lado del auto y gatillaron dos veces fueron ellos”. Incluso, denunció que su propiedad fue blanco de tiroteos recientes.

Los ataques referidos por el jefe gremial sucedieron durante la madrugada del martes 21, cuando las instalaciones del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables Santa Cruz, ubicadas en la intersección de la calle Lavalle y la avenida Güemes, fueron escenario de una balacera.

Para los investigadores, la balacera podría estar relacionada con el caso de Marcial. Por esto, el personal de la Policía de Santa Cruz realizó peritajes en el lugar para esclarecer los hechos y determinar posibles conexiones entre el gremio y el joven baleado.

De la misma manera, la División de Investigaciones (DDI) continúa trabajando en el caso, que avanzó gracias al testimonio de un amigo de Marcial que lo acompañaba en el momento del ataque. Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a la localidad en 2022, entre ellos, el asesinato de Roberto Argel en febrero, el femicidio de Antonella Aybar en mayo y el crimen del ciudadano paraguayo Jorge Brunaga Ojeda en octubre.