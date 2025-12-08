Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas en la mañana con valores entre 40% y 70%. En la tarde - noche, se sostendrán chaparrones con valores entre 40% y 70%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 22º, bajando a 18° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1011.6 hPa, viento sur a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes en el departamento La Capital.

Dentro de las probabilidades de este alerta, el ente nacional indica que el área sería afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarían acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 19° y una máxima de 22°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.

Para el miércoles se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, con una mínima de 17º y una máxima de 30º.