Este sábado 15 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta varias provincias del país por posibles tormentas severas. Las advertencias afectan a Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Mendoza y La Pampa.

Hay dos niveles de alerta: amarilla, que señala posibles fenómenos peligrosos que pueden interrumpir actividades cotidianas, y naranja, para eventos más intensos con riesgo para personas, bienes y el medioambiente.

¿Qué se espera en cada zona?

En Buenos Aires, las tormentas podrían comenzar por la tarde y continuar durante la noche.

En Santa Fe, la mayor parte del riesgo se concentra para la noche.

Córdoba también podría ver tormentas fuertes durante la tarde y la noche.

En La Pampa, las condiciones más inestables llegarían durante la tarde.

San Luis, La Rioja y Mendoza también tienen alerta por tormentas localmente severas.

Las tormentas podrían traer granizo, actividad eléctrica frecuente y lluvias acumuladas de 40 a 80 mm.

Se estima que las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 mm, aunque en algunas zonas el volumen podría ser mayor. Se espera también granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h.

Impactos y precauciones recomendadas

Frente a estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, especialmente en momentos de máxima inestabilidad. Las ráfagas pueden generar caídas de ramas, voladuras de techos o daños en estructuras ligeras.

Además, el granizo y las intensas lluvias pueden afectar la visibilidad, provocar inundaciones repentinas o acumulaciones de agua, especialmente en zonas bajas o con desagües lentos.

Autoridades locales, en conjunto con organismos de protección civil, advertirán a los ciudadanos sobre rutas riesgosas, zonas vulnerables y puntos donde se debe extremar la precaución.