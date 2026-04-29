Ocurrió este martes por la tarde. La víctima, de 62 años, tuvo que ser hospitalizada. Según los primeros indicios, se habría tratado de un proyectil “perdido”.

Un grave incidente se registró este martes, durante la tarde, en una vivienda de barrio San Lorenzo, en el sector suroeste de la ciudad de Santa Fe.

En calle Uruguay al 4100, la dueña de casa, de 62 años, realizaba tareas de limpieza dentro del hogar cuando recibió un disparo de arma de fuego en la espalda, más precisamente en la zona intercostal del lado derecho.

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Una llamada telefónica alertó a la Central de Emergencias 911 sobre lo que había ocurrido y momentos después un equipo de emergencias provincial 107 llegó a la escena.

Estado de salud

La mujer fue asistida y trasladada por la ambulancia hasta el Hospital José María Cullen, donde le diagnosticaron herida de arma de fuego en región toracoabdominal.

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Se encontraba estable y fue internada para realizar los estudios de rigor.

Al ser entrevistada por la policía, la víctima dijo que limpiaba cuando sintió el impacto en la espalda, pero desconocía al autor del disparo.

Aparentemente, se trató de una bala perdida, según las primeros indicios.