Emiliano (24) recibió un fuerte golpe en su cabeza por tres delincuentes que le robaron su bicicleta. En el hospital Cullen le dijeron que solo tenía una herida cortante y que se dirija al Samco de Santo Tomé para suturar. Tras una tomografía en la ART se constató que tenía fractura de cráneo.

“La cabeza de mi hijo. No hay fractura me dijo el médico del Cullen... No solo eso sino que no lo suturaron y nos mandaron de vuelta al Samco de Santo Tomé para que lo suturen allá. Ineptos, inhumanos, cero empatía... Cada vez peor… El informe del doctor Mateo Ignacio Riera donde dice que no hay fractura ni lesión ósea y que se traslada al Samco para suturar... Que Dios nos libre de esas manos…”

Con estas palabras publicadas en su cuenta de Facebook, Cecilia describió la pesadilla que atravesó su hijo Emiliano (24), la que trae consigo una grave denuncia contra un médico del hospital Cullen.

Rumbo a su trabajo

La madrugada del lunes Emiliano iba en bicicleta rumbo a su trabajo en una panadería cuando fue abordado por tres individuos en las inmediaciones de la fábrica de alimentos balanceados Purina.

Los asaltantes lo rodearon y uno de ellos le propinó un brutal golpe en la cabeza que lo derribó de su bicicleta. En cuestión de minutos, lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular y la bicicleta, antes de darse a la fuga.

Por fortuna Emiliano no perdió el conocimiento y logró llegar a la fábrica Purina, donde los empleados lo asistieron y comunicaron lo ocurrido al 911.

Minutos después personal de emergencias lo trasladó primero al Samco de Santo Tomé siendo derivado luego al hospital Cullen.



Las placas donde se observa con claridad la lesión en el cráneo.

Sin embargo, la atención médica que recibió Emiliano en el Cullen no estuvo a la altura de las circunstancias.

A pesar del golpe en la cabeza, un médico de dicho nosocomio informó a la madre del joven que éste no presentaba lesiones graves, y le dio el alta.

El profesional explicó que el muchacho solo tenía una herida cortante en su cabeza, y que para hacer la sutura debía dirigirse nuevamente al Samco de Santo Tomé.

Sorpresa e indignación

Pero cerca del mediodía del lunes Emiliano fue examinado por un médico de la ART que ordenó una resonancia, la que reveló una fractura de cráneo.

La negligencia médica en el primer diagnóstico generó indignación y preocupación en la familia del joven, quienes cuestionan cómo pudo pasarse por alto una lesión tan grave.

Pudo haber muerto

En palabras de la madre de Emiliano: "Es una bendición que mi hijo esté vivo. Otros profesionales me explicaron que pudo sufrir una convulsión, una hemorragia, o cualquier otra complicación que terminara con su vida”.

Lo que hizo ese médico del Cullen no tiene perdón. Encima cuando fui a pedir explicaciones no me quisieron atender”, cerró.