Un efectivo policial fue encontrado sin vida este sábado por la mañana en el paraje El Chaquito, en la zona costera de Santa Fe, a escasa distancia de la Laguna Setúbal. El hecho generó un importante operativo en el sector y conmoción entre vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre formaba parte de la fuerza policial. Tras las primeras actuaciones, se confirmó que se trató de un suicidio.

El cuerpo fue advertido por personas que transitaban por el lugar durante las primeras horas del día, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades a través del 911.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

La zona fue preservada mientras se realizaban las tareas de rigor, incluyendo el relevamiento de pruebas y la toma de testimonios, bajo las directivas de la fiscalía interviniente.

El caso generó consternación en el ámbito policial y en la comunidad, mientras continúan las actuaciones judiciales de rutina para cerrar formalmente la investigación.