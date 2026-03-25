Una escena que comenzó con una advertencia callejera y terminó con dos personas aprehendidas, un arma secuestrada y varias preguntas abiertas. Todo ocurrió en la tarde de ayer, en jurisdicción del norte santafesino, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico.

Mientras patrullaban la zona asignada, los efectivos advirtieron el paso de una moto de alta cilindrada ocupada por una mujer de 32 años y un hombre de 37. Fue entonces cuando un transeúnte se acercó con un dato clave: la acompañante llevaría un arma de fuego entre sus pertenencias.

El aviso encendió las alarmas y derivó en un seguimiento controlado por parte de los uniformados.

Huida, pasillo y caída

Lejos de detenerse ante las órdenes policiales, la pareja decidió escapar. La maniobra los llevó a internarse por un pasillo, en la zona de Chaco y Hermano Figueroa.

Pero la fuga duró poco. En plena huida, el conductor perdió el control del rodado y ambos terminaron en el suelo tras un derrape que puso fin a la secuencia.

Puede interesarte

El hallazgo clave

Tras la caída, los agentes actuaron rápidamente. Entre las prendas de la mujer encontraron un arma de fuego tipo pistola, con un cartucho encasquillado y un cargador que contenía alrededor de siete municiones.

El dato no menor: la mujer llevaba colocada una tobillera electrónica, lo que abre interrogantes sobre su situación judicial previa.

Ambos involucrados fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la Comisaría 8ª, por razones de jurisdicción. Allí se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Minutos más tarde, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo presente para llevar adelante las tareas de rigor.

Como resultado del procedimiento, quedaron en calidad de secuestro: Un arma de fuego tipo pistola; un cartucho encasquillado; un cargador con municiones; un dispositivo electrónico (tobillera) y el motovehículo en el que se trasladaban