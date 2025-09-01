Un violento episodio de inseguridad quedó al descubierto en la mañana de este lunes en la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 8, personal del 911 acudió a un llamado que denunciaba un robo consumado en la empresa Acerind de Inoxidable, ubicada en Alberti 2528.

Al arribar, los efectivos se encontraron con un escenario de gran desorden en dos oficinas de la firma y con la confirmación de la faltante de una suma millonaria en efectivo.

Todo parece indicar que el o los autores del hecho ingresaron a la planta tras violentar una ventana, lo que les permitió el acceso a una oficina donde estaba la caja fuerte.

Lo sustraído

Según denunció la víctima, un hombre de 70 años, los delincuentes se apoderaron de una importante suma en millones de pesos argentinos; además de dólares y euros.

Se presume que los ladrones conocían el movimiento interno de lugar.

Al parecer, el dinero estaba distribuido en diferentes sectores de la empresa, lo que hace presumir que los autores conocían la dinámica interna del lugar.

De inmediato se preservó la escena y se convocó a peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las tareas correspondientes.

Búsqueda de pistas

Los investigadores entrevistaron al propietario y comenzaron con la recolección de evidencias para intentar reconstruir cómo fue el ingreso de los ladrones y si hubo participación de más de una persona.

Por el momento, los autores del robo no fueron identificados y la causa quedó caratulada como Robo. La Fiscalía interviniente dispuso que se amplíen las pericias y se analicen las cámaras de seguridad de la zona para intentar obtener pistas que lleven a los responsables.

El botín millonario y el modo en que fue perpetrado el hecho generan gran preocupación en el sector empresarial local, atento a la modalidad cada vez más violenta de algunos delitos.

