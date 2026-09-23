Leandro Ezequiel Underner, de 19 años, fue encontrado este martes cerca del mediodía a la altura de la Bomba del basural.

Había desaparecido el domingo 13 de septiembre, cuando cayó al agua después de subir a una canoa durante una jornada de pesca en la zona de Circunvalación Oeste y Berutti. Los Pumas y Buzos Tácticos participaron del operativo que permitió localizar el cuerpo.

El río Salado devolvió este martes el cuerpo de Leandro Ezequiel Underner, el joven de 19 años que permanecía desaparecido desde el domingo 13 de septiembre, cuando cayó al agua durante una jornada de pesca junto a familiares. El hallazgo se produjo minutos antes del mediodía, luego de nueve días de rastrillajes y una intensa búsqueda en un sector de aguas profundas.

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El cadáver fue localizado a la altura de la zona conocida como la Bomba del basural, en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. En el operativo participaron efectivos de Los Pumas y personal especializado de Buzos Tácticos, con apoyo de otros recursos utilizados durante los distintos días de búsqueda.

La desaparición de Underner se produjo durante la tarde del domingo 13 de septiembre, en inmediaciones de Circunvalación Oeste y calle Berutti.

De acuerdo con la información reunida inicialmente, el joven se encontraba compartiendo una jornada de pesca con familiares cuando decidió subir a una canoa que se encontraba en el sector de acceso a la casa del cuidador. La embarcación quedó expuesta a la corriente y Underner perdió el control, cayendo a las aguas del Salado.

El aviso puso en marcha un operativo de búsqueda que, desde las primeras horas, estuvo condicionado por las características del río, la profundidad del cauce y las dificultades para trabajar en determinados sectores.

Durante los primeros rastrillajes intervinieron policías de la jurisdicción, personal especializado y equipos de apoyo. También se utilizaron perros y, posteriormente, drones, mientras que los Buzos Tácticos asumieron una tarea particularmente compleja debido a las condiciones del agua.

La búsqueda debió extenderse durante nueve días. Cada jornada significó para los familiares una nueva espera a orillas del río, mientras los equipos recorrían distintos sectores con la expectativa de encontrar alguna señal que permitiera establecer el destino del muchacho.

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El hallazgo

Finalmente, este martes, alrededor de las 11, llegó la noticia que la familia esperaba y, al mismo tiempo, temía: los equipos de búsqueda habían encontrado el cuerpo sin vida de Underner.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Bomba del basural. Tras la localización del cadáver se dio intervención al médico forense y a Bomberos, mientras se informó de lo ocurrido a la fiscal Urquiza.

Ahora comenzará otra etapa: establecer formalmente las circunstancias del fallecimiento y completar las diligencias de rigor.