Por primera vez se realizó con éxito una Cirugía de Ross en un hospital público de Santa Fe. La misma fue realizada el viernes por un equipo de especialistas en el Hospital de Niños Orlando Alassia, en el marco del proyecto de Cardiopatías Congénitas. El paciente es un niño de 12 años, quien padece una insuficiencia aórtica, y tras la intervención su salud evoluciona de forma favorable. Los médicos expresaron su satisfacción tras la inédita práctica quirúrgica.

La Cirugía de Ross es una cirugía de alta complejidad que permite que los niños con patología de la válvula aórtica no requieran un reemplazo valvular. Por ende no requieren anticoagulación, entre muchos otros beneficios. “Consiste en pasar su propia arteria pulmonar a posición de la aorta, reimplantando las coronarias, y poner en posición pulmonar un injerto de donante cadavérico”, explicó la cirujana María Florencia Nuñez, una de los tres cirujanos que participaron de la operación.

“Es una cirugía que, como beneficio, no se coloca ninguna válvula protésica del lado izquierdo del corazón, no requiere anticoagulación para evitar el sangrado, algo que conlleva muchas conmorbilidades cuando los pacientes son chicos, y no requiere nuevas intervenciones del lado izquierdo del corazón”, detalló la doctora Nuñez. “Del lado derecho, probablemente, sí se requiera una nueva intervención, pero se trata de una operación mucho menos compleja”, apuntó luego la especialista, que es santafesina y trabaja en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, con una beca de formación que le dio la Provincia para especializarse en cirugía cardiovascular pediátrica.

Un niño de 12 años

Esta cirugía “no se había realizado nunca en un hospital público de la ciudad ni de la provincia de Santa Fe”, mencionó Nuñez en diálogo con El Litoral. El único antecedente era una intervención similar realizada en una clínica privada de Rosario. También destacó Nuñez la participación en la intervención del jefe del Hospital Garrahan, de Buenos Aires, Pablo García Delucis. Y el tercer cirujano que participó de la intervención es Martín Irazuzta, del Alassia. Además intervinieron un anestesiólogo, cardiólogos y una recuperadora cardiovascular.

El paciente es un niño de 12 años, de 56 kilos, que padece una insuficiencia aórtica severa. Tras varias evaluaciones realizadas durante el ateneo de profesionales de la salud se decidió su intervención mediante la Cirugía de Ross. El resultado, a priori, es un éxito. El paciente “está bien, permanecía internado en la Terapia Intensiva del Alassia, aunque ya sin respirador y con drogas bajas, tal como estaba previsto, con buena evolución”, mencionó Nuñez.

Cardiopatías

La del viernes fue una más de las cirugías cardiovasculares que se vienen realizando de manera mensual en el Hospital Alassia y en el Vilela, de Rosario, gracias al convenio entre la Provincia y el Hospital Garrahan, a través del cual los cirujanos santafesinos se forman en Buenos Aires para más tarde regresar a brindar sus servicios en salud en la provincia, en el marco del programa de Cardiopatías Congénitas.

Las cardiopatías congénitas son defectos del corazón y/o de los vasos sanguíneos que se producen debido a un desarrollo anormal durante la vida fetal. La alteración del desarrollo puede localizarse en cualquiera de las estructuras cardíacas y/o de los vasos sanguíneos y los defectos pueden presentarse aislados o combinados, generando un enorme espectro de malformaciones. Es por eso que existe una gran diversidad de cardiopatías. En la Argentina nacen por año unos siete mil bebés con cardiopatías congénitas.