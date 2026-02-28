Un joven de 28 años fue asesinado cuando comenzaba la noche del viernes en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en las calles de barrio Las Lomas.

El incidente se desencadenó en inmediaciones del cruce de Padre Vierira y Espora, donde dos hombres en moto sorprendieron a la víctima.

Se llamaba Joaquin Ezequiel Berón y murió en el lugar.

Algunas versiones indican que los atacantes estaban encapuchados y que antes de utilizar un arma de fuego discutieron con el muchacho.

Señalan que ese duro intercambio de palabras derivó en una lucha cuerpo a cuerpo que terminó con las detonaciones.

Los motociclistas abandonaron en lugar y en el suelo quedó tendido Berón, con múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes de su cuerpo.

Vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911 para dar aviso sobre lo ocurrido.

Primero llegó al lugar una patrulla del Comando Radioeléctrico, que confirmó la información.

Poco después arribó una ambulancia del servicio público provincial de salud 107, cuyo personal constató que la víctima ya no tenía signos vitales y no había nada por hacer.

Investigación

Las actuaciones comenzaron, por jurisdicción, en dependencias de la Subcomisaría 12a, pero rápidamente pasaron a la Policía de Investigaciones por disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación.

Los uniformados acordonaron la escena del crimen y aguardaron la llegada de los peritos de la División Criminalística de la PDI, que ya durante la madrugada recolectaron elementos que pudieran ser de interés para la causa.

Por otra parte, detectives buscan testigos en la zona y también cámaras de vigilancia públicas y privadas que puedan aportar imágenes de los responsables del crimen.