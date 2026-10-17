Este sábado 17 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presentará sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas frescas.

Durante la mañana, la temperatura será de 11°, mientras que por la tarde alcanzará los 18°. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 14°. No se esperan lluvias durante ninguno de los períodos del día.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, mantendrá esa intensidad y dirección. Hacia la noche, disminuirá su velocidad y se ubicará entre 7 y 12 km/h, también proveniente del sudeste.

De esta manera, el sábado tendrá temperaturas frescas, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Imagen ilustrativa. Puerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola

La jornada estará marcada por la nubosidad variable y temperaturas frescas. Crédito: Fernando Nicola

Pronóstico extendido

Para el domingo 18, se espera una mínima de 8° y una máxima de 20°. No se prevén precipitaciones durante la jornada. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El lunes 19 tendrá una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Tampoco se esperan lluvias. El viento será del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, el martes 20 se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°. La jornada continuará sin probabilidades de precipitaciones, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.