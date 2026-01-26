La víctima fatal tenía 16 años y recibió un disparo en la cabeza. Otro jovencito de la misma edad permanece internado en terapia intensiva. Familiares de ambos se acusan entre ellos.

Un violento episodio a tiros sacudió la madrugada del domingo en el norte de la ciudad de Santa Fe y terminó con la vida de un adolescente de 16 años. El ataque, perpetrado desde un motovehículo en movimiento, dejó además a otro jovencito gravemente herido y abrió una investigación atravesada por el silencio, la tensión familiar y versiones cruzadas.

Clima hostil y escena alterada

Personal del Comando Radioeléctrico llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un herido de arma de fuego. Al arribar, los efectivos se encontraron con una escena alterada: un grupo de unas diez personas se mostraba ofuscado y hostil hacia los policías, mientras arrojaban baldes de agua sobre la vereda, en lo que aparentaba ser un intento de limpiar rastros del ataque.

Ante la situación, se solicitó refuerzo policial para poder asegurar la zona y avanzar con las primeras actuaciones.

Puede interesarte

Minutos después se presentó en el lugar Emiliano Fabre, de 35 años, quien manifestó haber trasladado por sus propios medios a su hijastro, Carlos Barrionuevo, de 16 años, herido de bala, hasta el Hospital Iturraspe.

En el nosocomio también ingresó otro adolescente, Pablo Casal, de 16 años, domiciliado en la zona de Tte. Loza y Pasaje Público, con un disparo en la espalda y en estado delicado.

Desenlace fatal

A las 7.00, desde el hospital se confirmó el peor desenlace: Carlos Barrionuevo falleció como consecuencia de un impacto de arma de fuego en la cabeza y la nuca.

En tanto el otro joven, de apellido Casal, fue examinado por la médica de guardia, y quedó internado en terapia intensiva, aunque estable dentro de su gravedad.

El intento de los investigadores por recabar testimonios en el hospital resultó infructuoso: familiares de las víctimas se negaron a brindar declaraciones.

Un ataque desde una moto

Según la información preliminar, un hombre a bordo de una motocicleta pasó por el lugar y efectuó varias detonaciones contra un grupo de personas que se encontraba en la vereda.

Por el momento, los pormenores del hecho no están claros. En el hospital, ambas familias involucradas se imputaban mutuamente responsabilidades, lo que suma confusión a una causa que recién comienza.

La Fiscalía en turno tomó intervención y ordenó las medidas de rigor para intentar reconstruir lo ocurrido, identificar al autor del ataque y establecer si existió algún tipo de enfrentamiento previo.

Mientras tanto, el barrio amaneció atravesado por el dolor, el miedo y la bronca, en un nuevo capítulo de violencia armada que vuelve a golpear a jóvenes en el norte santafesino.