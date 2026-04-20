Una mañana que parecía transcurrir con normalidad en el corazón de barrio Barranquitas se vio súbitamente interrumpida por la tragedia. Minutos antes de las 10, la cuadra de calle Perú al 3800 se convirtió en el escenario de un despliegue policial y sanitario que mantuvo en vilo a los vecinos, tras el hallazgo de una mujer de 27 años sin vida en el interior de su vivienda. .

El primer aviso a la Central de Emergencias 911 ingresó a las 09:42. La voz al otro lado de la línea, cargada de urgencia, alertaba sobre una joven desmayada e inconsciente. Un dato añadió una cuota extra de dolor al relato: la víctima había dado a luz hace apenas cinco días.

Protocolo de emergencias

De inmediato, se activó el protocolo de emergencias. Mientras el operador del 107 coordinaba el envío de una unidad sanitaria, el personal del móvil 13111 de la Unidad Regional I fue el primero en arribar al lugar

Los uniformados, al constatar que la mujer no presentaba signos vitales, iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por revertir el cuadro hasta la llegada de los profesionales de salud. Sin embargo, el esfuerzo fue estéril. A su arribo, el personal médico del 107 confirmó el deceso de la joven madre.

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Se ordenó autopsia

El gran despliegue de patrulleros y ambulancias en la zona generó una profunda conmoción entre los habitantes de la populosa barriada, quienes observaban con incredulidad el desenlace de lo que inicialmente fue reportado como una urgencia médica. .

Puesto al tanto de lo acontecido el fiscal en turno ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas fehacientes del fallecimiento.

Bajo la carátula provisoria de Investigación de muerte, se aguardan los resultados de las pericias correspondientes para echar luz sobre este luctuoso suceso que enluta a una familia en un momento donde debería haber reinado la celebración por la llegada de un nuevo integrante