"Hoy no podemos abrir... no nos quedó nada", dice con amargura la encargada de Tío Cacho, tradicional negocio ubicado en la recoleta Santafesina que se dedica a la venta de comidas rápidas, el que durante la madrugada fue "visitado" por delincuentes.

Según se supo todo ocurrió poco antes de las 5 cuando varios individuos forzaron e hicieron "saltar" las cerraduras de la puerta del local ubicado en 25 de Mayo 3100, casi esquina con Suipacha. "Empujaron hasta que rompieron las trabas. No entiendo cómo no hicieron estallar la puerta", comentó la damnificada.

Una vez adentro del comercio los intrusos arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. "No dejaron nada. Justo ayer los proveedores nos habían traído las barras de queso, de mozzarella; toda la producción de carnes, lomos, milanesas, en fin... toda la mercadería", explicó.

A raíz de lo ocurrido el negocio en cuestión quedó imposibilitado de trabajar. "Lo peor de todo es que hoy no podemos abrir. No nos quedó nada. Los clientes nos llaman pero no tenemos nada para entregar. Tenemos que comenzar de nuevo a hacer la producción".

Es el segundo robo que este comercio sufre en poco tiempo. A mediados de Julio desconocidos ingresaron al local forzando la entrada y, una vez dentro, procedieron a causar destrozos. En esa ocasión se llevaron una balanza, una cafetera, bebidas, un teléfono y la suma de aproximadamente 15.000 pesos en efectivo.

En otra parte la encargada estimó que el reciente suceso fue cometido por varias personas y que seguramente contaban con algún vehículo. "Esto lo digo pensando en la cantidad de mercaderías que se llevaron y que tuvieron que cargar en algún vehículo", opinó.

Por último remarcó la osadía de los ladrones que actúan en una zona de la ciudad que tiene mucho movimiento de personas y vehículos y con comercios que están abiertos las 24 horas.