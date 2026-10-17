El padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil acusada de racismo, fue detenido este viernes por un presunto hurto a un comercio en la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo.

Mariano Páez permanece alojado en una comisaría de la capital provincial, según pudo conocerse. El empresario del transporte santiagueño ya había estado detenido a raíz de una denuncia por violencia de género presentada por su expareja Estefanía Budán, quien lo había acusado de agresiones y amenazas.

A principios de este año, Páez quedó envuelto en una nueva polémica a partir de la difusión de un video que lo muestra haciendo movimientos ofensivos e imitando los sonidos de un mono en un bar de Santiago del Estero.

La escena generó una fuerte controversia porque reprodujo una conducta similar a la que motivó la causa judicial contra su hija.

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El caso de Agostina Páez en Brasil

La abogada santiagueña de 29 años fue denunciada por injuria racial luego de un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.

Según la acusación, insultó a empleados del local y realizó gestos racistas durante una discusión por el pago de la cuenta. La Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le colocó una tobillera electrónica.

En febrero incluso ordenó su prisión preventiva, aunque luego revocó la medida.

Después de pasar más de dos meses con prisión domiciliaria, Páez pudo regresar a la Argentina el 1° de abril después de pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a unos US$18.000.

Además, tuvo que fijar un domicilio y mantenerse en contacto permanente con la Justicia de Brasil, ya que todavía no hay una sentencia definitiva en la causa.