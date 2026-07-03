Producto de una discusión, el agresor le disparó y luego se dio a la fuga. Las autoridades investigan en qué contexto se produjo el crimen.

Un hombre, identificado como M. T., fue detenido este jueves, luego de que intentara darse a la fuga después de asesinar de un disparo a su cuñada, Patricia Ibáñez, de 43 años. El femicidio se cometió en la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad Kilómetro 88, en el departamento Loreto de Santiago del Estero.

Todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 6. En ese momento, la mujer se encontraba en el patio de su casa cuando mantuvo una discusión con su cuñado, quien extrajo una escopeta y le disparó a quemarropa.

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Pese a la gravedad de la herida, la víctima logró ingresar a su domicilio. Allí, se desplomó y perdió la vida frente a su hija de 27 años. Aunque la joven alertó a su abuela y solicitó asistencia médica, los servicios de emergencia confirmaron la muerte en el lugar.

Según la información suministrada por la Unidad Fiscal de Género de Capital, la secuencia se inició con un cruce de palabras entre la víctima y el señalado agresor. Tras el disparo, el acusado huyó hacia una zona de monte con el arma utilizada.

A raíz de esto, se desarrolló un intenso operativo policial encabezado por la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y el personal de otras dependencias, que lograron localizarlo y detenerlo en una vivienda de la zona horas después, de acuerdo con la información obtenida.

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Desde el minuto cero, el caso es investigado bajo la calificación de femicidio. Actualmente, la Justicia de Santiago del Estero avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el contexto del crimen y definir la situación procesal del detenido.

De la misma manera, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Según relataron allegados, la mujer era conocida en la comunidad por su dedicación a sus hijos y su rutina diaria en labores domésticas. Asimismo, trascendió que dos de sus hijos residían en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.