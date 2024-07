"Juancito" Gómez, el joven artista de Quimilí en Santiago del Estero, ha sido acusado de sustraerle el celular a una mujer. En su defensa, Gómez ha afirmado que fue drogado y no recuerda nada del suceso.

En una entrevista, "Juancito" compartió su versión de los acontecimientos. "Estoy estudiando. Mi papá me llevó al instituto y me dejó en una esquina. Allí, un grupo de fanáticos me pidió una foto para gente de Yuchán y me ofrecieron un jugo, que acepté y compartí con ellos", narró el joven cantante.

Según su relato, después de consumir el jugo, perdió la consciencia y no recuerda nada más, ni siquiera el robo. "Pierdo la consciencia y no me acuerdo de nada. En la comisaría me dijeron que había robado. Me explicaron que fue una droga, una pastilla que me llevó a tomar esa mala decisión", explicó Gómez.

Puede interesarte

El cantante, conocido por su buen comportamiento, aseguró que no consume alcohol ni drogas y se mostró profundamente avergonzado por el incidente. "Con una mano en el corazón, le pido una gran disculpa a la señora Vázquez. Con una mano en el corazón le pido perdón", concluyó Gómez, reiterando su arrepentimiento.