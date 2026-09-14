Este domingo 13 de septiembre se vivió una noche de mucha emoción en Gran Hermano Generación Dorada. Es que, Santiago del Moro ingresó a la casa para compartir una cena con las tres finalistas, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Sol Abraham, y hacer un importante anuncio.

A pocos días de conocer quién se consagrará como la gran ganadora de esta temporada, el conductor protagonizó un encuentro especial con las participantes y les propuso revivir algunos de los momentos más significativos de su recorrido por el reality.

Santiago del Moro sorprendió a las finalistas de Gran Hermano: Generación Dorada con una inesperada revelación sobre el futuro del reality. Durante su visita a la casa de Telefe, el conductor confirmó que ya se está trabajando en Gran Hermano 5 y dio a conocer un dato que entusiasmará a quienes sueñan con formar parte del programa.

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Del Moro ingresó a la casa para compartir una cena con las participantes que todavía siguen en carrera y conversar con ellas sobre lo que ocurrió afuera durante su permanencia en el reality. En medio de ese encuentro, aprovechó para hablar sobre la próxima edición y confirmó que el casting ya está abierto para quienes quieran intentar convertirse en los nuevos jugadores.

La noticia se conoció mientras Generación Dorada atraviesa sus últimas 48 horas, con la definición cada vez más cerca. Sin embargo, el conductor dejó en claro que la producción no se detiene y que los preparativos para la quinta edición del reality ya comenzaron.

🫵 Vos podes ser parte del próximo #GranHermano

👁️ Único requisito: ser mayor de 18 años



👉 Anotate a Gran Hermano 5 en https://t.co/u7bHh83gKs



👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/9gOOQQTt8N con @santiagodelmoro pic.twitter.com/Fqu4yWfybB — Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 14, 2026

“Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (...) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”, señaló.

La revelación de Del Moro abrió oficialmente la posibilidad de que nuevos aspirantes puedan presentar su candidatura para ingresar a la casa más famosa del país. Según explicó el conductor, quienes quieran participar de Gran Hermano 5 ya pueden enviar su casting para ser considerados por la producción.

El único requisito que mencionó durante el anuncio fue ser mayor de 18 años. De esta manera, quienes cumplan con esa condición ya tienen la posibilidad de postularse, aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre cómo será la selección de los futuros participantes.

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“Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”, señaló.

Por el momento, Santiago del Moro no confirmó cuándo comenzará Gran Hermano 5 ni brindó precisiones sobre la duración o la dinámica que tendrá la nueva edición. Lo que sí quedó confirmado es que el proyecto ya está en marcha y que la producción comenzó a trabajar en la búsqueda de los próximos habitantes de la casa.