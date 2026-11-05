Santiago del Moro se prepara para un nuevo desafío en la televisión argentina. Después de conducir Gran Hermano, el presentador confirmó que estará al frente de Bailando con las estrellas, la adaptación local del exitoso formato internacional Dancing with the Stars, que Telefe proyecta estrenar durante 2027.

La noticia comenzó a circular como un rumor en los últimos días, pero finalmente fue el propio conductor quien se encargó de confirmarla durante su programa radial La mañana del Moro, por La 100.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”, expresó Del Moro, quien manifestó su entusiasmo por el proyecto que marcará su regreso a otro formato de entretenimiento.

La propuesta llegará después de su participación en Gran Hermano y antes de que el conductor vuelva a ponerse al frente de una nueva temporada del reality de convivencia.

Cómo será Bailando con las estrellas, el nuevo programa de Telefe

El ciclo estará basado en Dancing with the Stars, uno de los formatos televisivos de competencia de baile más reconocidos internacionalmente.

La dinámica consiste en reunir a distintas celebridades con bailarines profesionales para preparar coreografías que luego son evaluadas por un jurado.

A lo largo de la competencia, las parejas deben afrontar diferentes ritmos y desafíos, mientras el público también participa en la definición de los resultados.

Del Moro adelantó que la intención es convocar a figuras que puedan ofrecer un buen nivel artístico.

“La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”, aseguró.

El conductor destacó que se trata del formato original de Dancing with the Stars, que tuvo versiones en distintos países y contó con la participación de figuras internacionales.

Qué famosos participaron en el reality internacional

Una de las particularidades de Dancing with the Stars es que, a lo largo de sus diferentes versiones, reunió a personalidades del espectáculo, el deporte y la televisión.

Entre los famosos que participaron se encuentra Diego Maradona, quien formó parte de la versión italiana del certamen en 2005.

También pasó por esa competencia Wanda Nara, que se consagró ganadora de Ballando con le stelle en Italia durante 2023.

En Estados Unidos, el programa contó con celebridades como Kim Kardashian, quien participó en la séptima temporada.

Estas experiencias internacionales sirven como referencia para el proyecto que Telefe prepara para la Argentina, aunque todavía no se anunciaron las figuras que competirán en la versión local.

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Santiago del Moro reveló qué falta definir

A pesar de haber confirmado el proyecto, Del Moro aclaró que la producción todavía se encuentra en una etapa inicial.

Por ese motivo, no hay nombres confirmados para integrar el jurado ni una lista de celebridades que participarán de la competencia.

“Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, explicó.

También pidió cautela respecto de las fechas y las figuras que podrían incorporarse.

“Si les digo ahora, les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún”, sostuvo.

De esta manera, confirmó la realización del programa, pero evitó anticipar detalles que todavía deben ser acordados con la producción.

Qué pasará con Gran Hermano

El nuevo proyecto no significa que Santiago del Moro abandone definitivamente la conducción de Gran Hermano.

El presentador explicó que Telefe tiene previsto realizar una pausa entre las diferentes ediciones del reality, período durante el cual las instalaciones de la casa serán utilizadas por la versión chilena del programa.

Durante ese intervalo, Del Moro se dedicará a conducir Bailando con las estrellas.

“Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”, confirmó.

El conductor ya estuvo al frente de otros reconocidos programas de entretenimiento en Telefe, como MasterChef Celebrity y ¿Quién quiere ser millonario?.

Con este nuevo desafío, sumará una competencia centrada en el baile a su trayectoria televisiva.

Por el momento, la producción trabaja en los preparativos y se espera que durante los próximos meses se conozcan las primeras novedades sobre los participantes, los jurados y la fecha de estreno.