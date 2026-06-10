Las acusaciones de fraude en Gran Hermano: Generación Dorada generaron una rápida respuesta de Santiago del Moro, conductor del programa. El presentador utilizó sus redes sociales para calificar de “mentira” y “delirio” los rumores que circulaban sobre supuestos arreglos en la competencia en favor de Andrea del Boca y Manu Ibero.

En el canal de streaming Jotax Digital, durante el ciclo Ya fue Todo, Ale Castelo compartió un mensaje que afirmaba: “Manuel Ibero sería el gran ganador del reality”. El texto, atribuido a una persona presuntamente vinculada a la producción, también sugería que Andrea Del Boca habría acordado llegar a la instancia decisiva del programa.

La denuncia fue más allá, ya que se hablaba de una “bajada de línea” para favorecer la imagen de ambos participantes tanto dentro como fuera de la casa. Molesto por el rumor, Del Moro salió al cruce: “Esto es mentira además de un delirio”, publicó en su cuenta oficial de X, refiriéndose directamente a la versión difundida.

El conductor explicó la razón de su descargo: “Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse”. Así, Del Moro buscó cortar de raíz los comentarios que ponían en duda la transparencia del certamen.

Las especulaciones sobre fraude en Gran Hermano surgieron después de que se difundiera en redes sociales un supuesto mensaje filtrado desde la producción. En ese texto se aseguraba que el resultado ya estaba predeterminado y que algunos participantes recibían un trato preferencial, lo que encendió la polémica entre fanáticos y seguidores del programa.

En síntesis, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada negó categóricamente cualquier tipo de arreglo y destacó que su intervención buscaba defender a los participantes, quienes no pueden responder mientras se encuentran aislados en la casa. Así, Del Moro se posicionó públicamente contra las versiones que circulaban en medios digitales y redes sociales.