Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro y a Marley no le gustó nada que el conductor se lo entregara a sí mismo. Criticó la falta de emoción y lo consideró muy raro.

Al ser consultado por Intrusos, Del Moro no dudó en responder y en mostrarse feliz por haber firmado un contrato con Telefe para continuar por 5 años más.

"Estoy feliz, es un honor. Me di el Martín Fierro de Oro", comentó Del Moro y el cronista le apuntó que "Marley dijo que fue raro".

💣 SANTIAGO DEL MORO RENOVÓ CONTRATO EN EL CANAL DE LAS PELOTAS: ¿HAY INTERNAS CON MARLEY?



Paula Varela le responde a Laura Ubfal#Intrusos pic.twitter.com/xbQGZYFXWH — América TV (@AmericaTV) October 17, 2025

"No me importa nada, a mí me chupa un huevo. Yo trabajo para la gente, no me cuelgo en nada. Soy seguro en lo que hago y me divierto. La crítica del que venga no me modifica", afirmó el conductor de Gran Hermano.

Sobre el regreso de MasterChef, que él condujo antes que Wanda Nara, el conductor dijo qu le gusta mucho como lo está haciendo: "A mí me parece genial Wanda en MasterChef. No lo haría en este momento".

Puede interesarte

Del Moro ya está muy involucrado en la vuelta de Gran Hermano en la versión de Generación Dorada: "Muchos famosos me escriben, hay sorpresas".