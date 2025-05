El boxeo dominicano se ha visto nuevamente empañado por un violento incidente que ha generado gran revuelo tanto a nivel local como internacional. En la noche del 18 de mayo, durante la cartelera organizada por Shuan Boxing y The King Of Boxing en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, el árbitro Smaylin Valdez fue brutalmente atacado por un grupo de individuos no identificados después de una controversia en torno al resultado de la pelea entre Norberto Meneíto Jiménez y Marcelino El Mudo Nieves.

Todo comenzó cuando, tras anunciarse a Jiménez como ganador del enfrentamiento, varios fanáticos invadieron el ring en una clara muestra de descontento. Lo que siguió fue una escena de caos en la que Valdez fue golpeado y lanzado fuera del cuadrilátero. Las imágenes del ataque rápidamente inundaron las redes sociales, provocando una oleada de indignación en la comunidad del boxeo.

La campeona mundial femenina Claressa Shields se pronunció al respecto diciendo: “¡Esto es ridículo! Es triste”. Otro testigo del evento comentó: “Esto podría ser la cosa más loca que he visto en un ring de boxeo”, mientras otro afirmó: “Esto es una locura”.

La promotora Shuan Boxing, en tanto, publicó un comunicado en donde dejó clara su posición respecto al incidente, condenando de manera enérgica la violencia ejercida contra el árbitro. “Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nada justifica un acto de violencia contra un oficial del deporte. Este hecho empaña una noche que debía ser de gloria para el boxeo nacional”, señaló la empresa.

Además, la promotora, bajo la presidencia de Bélgica Peña, enfatizó su compromiso con la integridad y el respeto dentro del deporte. “Nos desvinculamos de estas actitudes y reiteramos nuestro compromiso con la integridad, el respeto y el deporte limpio”, reza su comunicado.

🔴 Incidente tras pelea en Shuan Boxing Promotion 🔴



Luego de concluir el combate entre Norberto Jiménez y Marcelino Nieves, realizado en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico, se produjo un lamentable incidente.



El réferi Smaylin Valdez fue agredido por una persona que… pic.twitter.com/mboLV2mje7 — ELPADITV (@elpaditv) May 18, 2025

Shuan Boxing también manifestó su cooperación con las autoridades para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de este acto violento. Asimismo, anunciaron medidas de rigor para mejorar la seguridad en futuros eventos. “Redoblaremos nuestras medidas de prevención para proteger la integridad de los atletas, oficiales y fanáticos del boxeo”, aseguraron en el comunicado.

El evento no es un caso aislado en el escenario del boxeo dominicano. En junio del año pasado, otro incidente similar involucró al árbitro Julio de Jesús Rodríguez, quien se vio en una contienda física con un boxeador después de detener una pelea. Esta repetición de agresiones no solo preocupa a los organizadores, sino que también reaviva el debate sobre la seguridad en los eventos de boxeo en el país. Hasta el cierre de esta edición, ni la Comisión Nacional de Boxeo ni la Federación Dominicana de Boxeo han emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido.

Shuan Boxing concluyó su comunicado reafirmando su compromiso inquebrantable con la promoción de un deporte que valore el respeto, el juego limpio y la disciplina. La comunidad del boxeo aguarda atentos al desarrollo de las investigaciones, esperando que se tomen medidas contundentes para evitar que incidentes tan lamentables se repitan.

El comunicado de la promotora completo:

A nuestra audiencia, medios y comunidad en general:

Desde Shuan Boxing Promotion, queremos manifestar nuestro agradecimiento por la asistencia y el apoyo brindado durante Fight Night.

Sin embargo, lamentamos profundamente algunos comportamientos inapropiados ocurridos durante el desenlace del evento, protagonizados por personas que no representan los valores ni la filosofía de nuestra empresa. Nos desvinculamos completamente de estas actitudes, y reiteramos nuestro compromiso con la integridad, el respeto y el deporte limpio.

Extendemos nuestras sinceras disculpas al público y a todos los asistentes que pudieron haberse visto afectados por estas conductas ajenas a nuestra voluntad. Estamos tomando las medidas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a repetirse en futuras ediciones.

Esperamos que, más allá de estos incidentes aislados, hayan disfrutado de los combates de boxeo y del nivel deportivo que con tanto esfuerzo se ha preparado para brindar un espectáculo a la altura de nuestra afición.