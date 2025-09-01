En la mañana de este lunes se confirmó el deceso de M. C., el motociclista de 23 años que había protagonizado un violento accidente durante la mañana del domingo en la ciudad de Santo Tomé.

El joven se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico tras ser derivado por personal del 107 luego del siniestro.

El Hospital José María Cullen. Crédito: Manuel Fabatía.

El accidente

El hecho que derivó en su muerte ocurrió el domingo, poco después de las 7, en Roque Sáenz Peña al 3400. Allí, el joven perdió el control de su moto y terminó cayendo sobre la calzada, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

En un primer momento, la identidad de la víctima generó confusión porque el rodado estaba registrado a nombre de otra persona. Finalmente, se constató que el conductor era el joven de 23 años domiciliado en Santo Tomé.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en "código rojo" hacia el Cullen, donde los médicos diagnosticaron fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

El trágico suceso es investigado por la fiscalía de turno. Crédito: Google Street View

Pese a los esfuerzos médicos, en la mañana de este lunes se produjo su fallecimiento, noticia que fue confirmada por el nosocomio.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía en turno, mientras que familiares y allegados del joven expresaron su profundo dolor por la pérdida.