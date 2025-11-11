Una insólita pero violenta secuencia se registró en la ciudad de Santo Tomé, donde una pelea entre perros derivó en una agresión física que dejó a un menor de edad herido y a un hombre demorado en sede policial.

El hecho ocurrió en la noche del lunes, minutos antes de la medianoche, en una vivienda de calle La Rioja al 1200, y fue caratulado como “Lesiones leves dolosas y amenazas”.

De acuerdo con la información oficial, personal del Comando Radioeléctrico —a bordo de los móviles 11037 y 11039— fue comisionado por la Central de Emergencias 911 hacia la zona de La Rioja al 1200, luego de recibir una alerta por una persona armada y disturbios.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a un joven, quien relató que momentos antes su perro había escapado a la vía pública y se metió en el patio de un vecino, donde comenzó a pelear con otro can.

La Rioja y Candioti (Santo Tomé), la zona donde ocurrió el incidente. Foto: captura google maps

Esa situación desató la furia del dueño del otro animal, identificado como D. de 52 años, quien salió al frente de su casa con un palo y comenzó a golpear a dos hermanos, entre ellos Germán, de apenas 15 años, que sufrió lesiones visibles.

Intervención policial

Ante lo ocurrido, los agentes intervinieron rápidamente y trasladaron al menor lesionado a Medicina Legal para constatar las heridas.

Algunas de las lesiones que sufrió el adolescente. Foto: Gentileza

En el lugar también se encontraba su madre, de 44 años, quien presenció parte del ataque y acompañó a su hijo durante las actuaciones.

El episodio, que comenzó con un altercado por animales, terminó escalando a un hecho de violencia vecinal que requirió la intervención de varias unidades del Comando Radioeléctrico y la Subcomisaría 9na de Santo Tomé.

Amenazas y tensión creciente

Horas después, el conflicto tuvo un nuevo capítulo. Según la denuncia del padre del menor agredido (un hombre de 43 años que además es personal policial) cuando intentó hablar con su vecino para calmar la situación, fue recibido con insultos y amenazas.

El hombre relató que el agresor le gritó: “¿Te pensás que porque sos policía te voy a tener miedo? También tengo jefes conocidos. Agradecé que no salí con un cuchillo. Te voy a matar”.

Ante la actitud violenta, Álvarez llamó al 911 para pedir asistencia. Cuando los uniformados regresaron al domicilio del agresor, el hombre se negó a salir y manifestó haber actuado en defensa propia tras la pelea de los perros.

En la justicia

Finalmente, el violento individuo se presentó de manera voluntaria cerca de la 1 de la madrugada del martes en sede policial, donde fue identificado y notificado de sus derechos.

La Fiscalía en turno dispuso que continuara en estado de libertad, mientras se sustancian las actuaciones por lesiones y amenazas.

Por su parte, el menor herido fue atendido por personal médico y se recupera fuera de peligro, aunque el hecho dejó una fuerte conmoción entre los vecinos del sector.

Violencia cotidiana

Lo que comenzó como una simple pelea de perros terminó derivando en una escena de violencia que involucró a una familia, un menor y amenazas con arma blanca.

Desde la policía remarcaron la importancia de mantener la calma en conflictos vecinales y recurrir a las autoridades antes de tomar represalias que puedan tener consecuencias penales.