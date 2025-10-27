Un impresionante robo se registró en la localidad de Sarmiento, en el departamento Las Colonias, (provincia de Santa Fe) donde delincuentes ingresaron durante la madrugada del domingo a una planta industrial y se alzaron con una millonaria suma de dinero en pesos y dólares.

El hecho ocurrió en la fábrica de alimentos balanceados Vigor S.R.L., (productos nutricionales para bovinos, cerdos y aves), ubicada sobre la avenida General López 1100, donde los responsables forzaron el acceso principal, destruyeron la central de alarmas y violentaron una caja fuerte que contenía millones de pesos y miles de dólares.

De acuerdo con la denuncia presentada por el propietario del lugar, todo se descubrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando el empresario se acercó a las oficinas tras recibir un aviso del sistema de seguridad que había sido activado durante la noche.

El hecho causó conmoción en la tranquila localidad. Foto: archivo El Litoral

Al ingresar, se encontró con un panorama desolador: las puertas dañadas, el sistema de alarma destrozado y la caja fuerte forzada con herramientas tipo barreta o palanca.

Una cámara clave

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Unidad Regional XI Las Colonias se hizo presente en el lugar y realizó tareas de relevamiento fotográfico y pericial, además de analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Según trascendió, en los registros fílmicos se observaría a un individuo ingresando al predio alrededor de las 4:00 de la madrugada, lo que coincide con el horario en que se activó la alarma.

¿ Solo o con cómplices ?

Por disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la investigación quedó a cargo de la División de Delitos Contra la Propiedad de la PDI Las Colonias, que busca establecer si el delincuente actuó solo o con la ayuda de otras personas.

Empresa productora de alimentos balanceados Vigor. Foto: Gentileza

Se aguarda además el análisis de huellas, rastros y otros indicios recogidos en la escena del robo, mientras se trabaja en la recolección de testimonios y cámaras de la zona para identificar al o los responsables.

La magnitud del botín —uno de los más altos reportados en la región en los últimos meses— causó sorpresa entre los vecinos y empresarios de la zona, quienes no recuerdan un robo de semejante envergadura en Sarmiento, una localidad ubicada a unos 70 kilómetros de Esperanza.

Las autoridades no descartan que se trate de un hecho planificado con información previa sobre el movimiento interno de la empresa. Quedó en evidencia que el o los malvivientes contaban con información valiosa del lugar.