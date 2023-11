Daniela Mujica, la maestra denunciada por acoso virtual y grooming en una escuela de La Plata, brindó una nota televisiva en la que se defendió y negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, las familias denunciantes continúan aportando pruebas que complican aún más a la docente.

María, la madre de una adolescente de 12 años, aportó una serie de notas a las que accedió TN, las cuales la maestra le habría dado a su hija en los últimos meses, las cuales descubrió luego de ver la entrevista de Mujica en la televisión.

“Te amo”, escrito con tres signos de exclamación y encerrado en un rectángulo, fue la primera nota que aportó Z. la cual dijo haber recibido mientras estaba en el aula. Ante esta demostración, la preadolescente respondió: “Yo más, Daniela”.



Sin embargo, fue otro mensaje el que generó bronca y angustia en María. Un papelito en el que la docente le habría pedido: “Quedate conmigo en el recreo xfis (sic)”. Z. contestó: “Bueno, profe. Me quedo con vos”.



“Mi nena vio a la entrevista y escuchó cuando la maestra dijo que en ningún momento se quedaba en el recreo con los alumnos. Se enojó y fue a buscar la mochila. Empezó a decirme que era una mentirosa y que quería hablar”, expresó María a TN.



Los papeles estaban escondidos ahí. Yo le reviso la mochila, pero estaban en unos folios. Ella me dijo: ‘Mirá, mami. ¿Viste que ella dijo que no se quedaba en los recreos? Sí se quedaba’. Es la misma letra, las pruebas hablan por sí solas y los nenes no mienten”.

En la causa caratulada como “captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales”, la Justicia recibió hace algunos días la declaración de María, madre de Z., una de las alumnas que denunció a Mujica en la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata.

En su relato, María expuso que su hija, quien cursa el sexto grado división “C” en la Escuela N°58 de La Plata, presentó notorios cambios en su actitud y conductas inadecuadas a partir de junio.

La mujer de 34 años solicitó una reunión en el colegio y advirtió que el cambio de actitud era general. “Los directivos me apartaron del grupo de padres, planteándome que mi hija tenía comportamientos agresivos. Por esta circunstancia mantuve una charla con mi hija y decidimos que viviera un tiempo con su padre”, declaró.

Transcurrido un mes y medio de aquel episodio, María detectó que nada había cambiado. Fue allí cuando decidió ir a hablar con Mujica, quien “minimizó la situación, acotando que dado que los nenes están una edad ‘de pajeritos (Sic)’ la molestan. Que no es grave y le reste importancia. Me resonaron las palabras que la docente utilizó”.

María, peluquera de profesión, relató que una tarde en su trabajo le contó a una clienta lo que estaba aconteciendo con su hija y la maestra. “Me preguntó cómo se llamaba la docente en cuestión. Cuando le dije ‘Daniela Mujica’ se sorprendió, dado que su hijo (que asiste al colegio Maria Luján Sierra de La Plata) tuvo conflictos de similares características, y por ello fue apartada del cargo”.



La defensa de la maestra

El lunes, Mujica rompió el silencio en una entrevista con Telenoche (eltrece): “Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

Acompañada por su abogado Álvaro Núñez, remarcó que con respecto a los chats “había un exceso de confianza con los chicos” por la forma en la que les hablaba. También negó haber enviado imágenes íntimas y aseguró que las fotos difundidas fueron capturadas en su cuenta de Instagram personal.