Tierno y astuto
Se dejó acariciar, distrajo al dueño y robó: la travesura de un gato callejero en China
Tras ganarse la confianza del dueño de una tienda, el animal aprovechó un descuido para robar comida y escapar, todo frente a las cámaras de seguridad.
En China, un gato callejero se convirtió en protagonista de un curioso episodio dentro de una tienda. Las cámaras de seguridad registraron cómo el animal se acercó con calma al dueño, recibió caricias e incluso se subió a su regazo, generando simpatía y confianza.
Sin embargo, la aparente ternura escondía un plan astuto: minutos después, el mismo felino ingresó al local, tomó comida de los estantes y se marchó con total tranquilidad ante la mirada atónita del comerciante.
El video del ingenioso robo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios se divirtieron con la picardía del gato y el desconcierto del dueño, que nunca imaginó que la visita amistosa terminaría en un hurto grabado en primera fila.