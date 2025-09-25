En China, un gato callejero se convirtió en protagonista de un curioso episodio dentro de una tienda. Las cámaras de seguridad registraron cómo el animal se acercó con calma al dueño, recibió caricias e incluso se subió a su regazo, generando simpatía y confianza.

Sin embargo, la aparente ternura escondía un plan astuto: minutos después, el mismo felino ingresó al local, tomó comida de los estantes y se marchó con total tranquilidad ante la mirada atónita del comerciante.

Вопиющий случай ограбления произошёл в Китае: кот втёрся в доверие к хозяину магазина, усыпил его бдительность и украл еду 😹 pic.twitter.com/wHkoUpdnBW — Этна (@EtoEtna) September 18, 2025

El video del ingenioso robo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios se divirtieron con la picardía del gato y el desconcierto del dueño, que nunca imaginó que la visita amistosa terminaría en un hurto grabado en primera fila.