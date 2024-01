La escuela N° 1234 Luis Ravera, ubicada en Tte. Loza 7500, se enfrenta a una grave situación que podría comprometer el inicio de clases debido a los reiterados robos que sufre de manera constante.

El último incidente ocurrió durante la madrugada del lunes cuando delincuentes, previo violentar una puerta, ingresaron a la Dirección del establecimiento y sustrajeron varios objetos de valor.

Pero no todo terminó ahí porque 24 horas después volvieron a intentar entrar a la Dirección y como no pudieron, en venganza, rompieron sanitarios y otros elementos del lugar.

Se trata de la escuela Luis Ravera, ubicada en barrio San Agustín

"No nos escuchan"

En diálogo con El Litoral, Diego Cardozo, director de la institución describió la crítica situación que atraviesan.

"A partir de noviembre, fuimos víctimas de numerosos robos que motivaron la apertura de un expediente solicitando al ministerio de Educación el retorno de la custodia policial. También hicimos gestiones ante el ministerio de Seguridad. Antes tuvimos custodia hasta agosto de 2023. Septiembre y octubre estuvo normal pero luego la situación comenzó a complicarse nuevamente", expresó el director.

A pesar de los intentos de la escuela por solicitar el retorno de la custodia policial, la realidad ha empeorado en enero. El lunes pasado, desconocidos ingresaron a la institución durante la madrugada, llevándose tres televisores utilizados para clases audiovisuales, un microondas y una pava eléctrica.

El director señaló que la respuesta policial esa noche fue insuficiente: "Vinieron, miraron y como no vieron nada, se fueron. El robo ocurrió desde un depósito al romper la puerta. Presentamos la denuncia y ahora seguimos un nuevo protocolo, enviando imágenes sobre la destrucción de la escuela".

"Estamos preocupados porque no se está tomando la dimensión de la gravedad de lo que está pasando en esta escuela. Si esto sigue así no vamos a poder empezar las clases", remarcó.

Puerta soldada

La sumatoria de incidentes hizo que dicha comunidad educativa tome medidas extremas. En este sentido, en un intento por defenderse la escuela tuvo que soldar la puerta del depósito en cuestión. Cuando los delincuentes regresaron y, al encontrarse con la puerta sellada se dirigieron al pabellón de varones donde, a modo de represalia, causaron destrozos en el baño para discapacitados.

El presidente de la cooperadora junto a algunos vecinos están realizando las reparaciones necesarias, pero la situación es insostenible. "Si no toman la decisión de que vuelva la policía, no podremos funcionar. No tenemos el dinero para reponer todo lo que se han robado", lamentó el director.

La escuela, que ha sido un bastión del Estado en el barrio, está siendo destruida por actos vandálicos y robos constantes. El director destacó que la inacción actual es comparable a la difícil situación que atravesaron en los años 2001 y 2002.

"Un dique a punto de romperse"

En otra parte el docente insistió con la falta de respuestas de parte de los actores oficiales. "Nos están vandalizando de manera constante y encima nos retiran la poca seguridad que teníamos. Estamos en la mira de una banda de delincuentes y nadie hace nada. Los directivos y algunos docentes tenemos que atrincherarnos para defender lo poco que nos está quedando. Tenemos miedo que se roben los inodoros".

"Ya no sabemos qué hacer. Para poder dar clases en los meses de calor hemos llegado a colocar ventiladores en la mañana y los sacábamos a la noche para que no los roben".

"Toda la comunidad está dolida. Creo que no se comprende la gravedad de lo ocurre. Pero esta escuela funciona como un dique de contención, el que ahora puede romperse en cualquier momento", reflexionó.

Por último el director subrayó la urgencia de tomar medidas efectivas para proteger el patrimonio de la institución. "Estoy dolido por los chicos del barrio que son nuestros alumnos. La escuela es su oportunidad y se la están quitando", sentenció.