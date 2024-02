"Me acabo de enterar que soy adoptado": así tituló una publicación un usuario de la red social de X, este lunes, luego de enterarse de una impactante noticia que recibió tras un intercambio de mensajes por WhatsApp con sus padres, un hecho que causó furor en la plataforma.

"@Pupi22_" es el protagonista de la inusual historia que alcanzó un gran marco de visualizaciones en la aplicación antes conocida como Twitter, con mas de mil retuits hasta el momento de la nota, el cual inició con una conversación con su madre consultandolé sobre si tenía una foto con ella siendo apenas un bebé para homenajearla por su cumpleaños.

"¿Tenés alguna foto conmigo de bebé? para subir por tu cumple la semana que viene. Porque ahora que pienso nunca vi fotos mías de cuando nací y eso", consultó el protagonista del hecho, a lo que su madre respondió a su inquietud justificando que le molestaba el "flash" de la cámara y por eso "lloraba".

Minutos más tarde de la consulta, una fuerte revelación por parte de su padre llegaría para cambiarlo todo: "Hijo, tu mamá me llamó llorando... te tenemos que contar algo".

Desconcertado, el internauta tuvo que enterarse de una tremenda revelación por parte de su padre por medio de mensajes de WhatsApp: "Tu mamá nunca quiso que te digan. Yo soy estéril". "¿Me estás haciendo un chiste no? ¿Por qué nunca me dijeron?", respondió "Pupi22_", a lo que decidió compartir el inusual momento de la siguiente manera: "Me acabo de enterar de que soy ADOPTADO, ¿ustedes bien?".

Los internautas que vieron la publicación realizaron comentarios de distinto tipo. "No te la agarres con tus viejos tampoco es que no te quieren", le comentaron, a lo que el tuitero respondió: "Ya sé, pero igual es doloroso".

"De verdad no lo puedo creer estoy roto, viví engañado toda mi vida", fueron otros de los tuits lanzados tras revelar el insólito momento que se volvió furor este lunes.