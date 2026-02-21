Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad significativa de precipitaciones. A lo largo del día, se mantendrá seco, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 29°. El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h provenientes del noreste, sin registro de ráfagas destacables.

El ambiente se sentirá caluroso desde temprano y más pesado durante las horas centrales, con sensación térmica elevada en la tarde. La jornada será ideal para actividades al aire libre, y la noche continuará con temperaturas relativamente altas.

Pronóstico extendido:

El domingo se espera otra jornada calurosa, con mínima de 19° y máxima de 30°. Durante la mañana y la tarde el clima se mantendrá estable, aunque podrían registrarse lluvias aisladas.

Luego, el lunes continuará el calor, con mínima de 20° y máxima de 31°. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10 y 40%.

Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso, con mínima de 20° y máxima de 30°, y baja probabilidad de lluvias, manteniéndose las condiciones estables durante la mayor parte del día.